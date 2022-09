Bed Bath & Beyond pood New Yorgi kesklinnas 3. avenüül

USA tabloidid kirjutasid reedel, et New Yorgi südalinnas hüppas 57-korruselise pilvelõhkuja Jenga rõdult alla mees. Pühapäeval kinnitas New Yorgi politsei, et tegemist oli tuntud kodukaupade jaemüüja Bed Bath & Beyond finantsjuhi Gustavo Arnaliga, kes hüppas alla oma 18. korrusel asuva korteri rõdult.