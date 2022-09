Jabur süsteem elektriturul ähvardab Euroopa energiafirmasid krahhide lainega

Kuna Fortumi Uniperi alles hiljuti päästeti, pidi Saksamaa valitsus lühikese aja jooksul juba teist korda ettevõtet päästma. Seekordne Skandinaavia hädade põhjus oli ülikõikuvad ehk suure volatiilsusega elektrihinnad. Elektritootjad on pikaajaliste lepingutega odavalt elektrit müünud ja peavad nüüd kallite tootmissisenditega elektrit päriselt tootma või turult ostma. Turg toimib põhimõttel, et tehingutel peavad olema tagatised. Mida volatiilsem on turg, seda suuremaks kasvavad elektrituru tagatised. Turu eesmärk on lihtne: ettevõttel peab olema varasid, millega tagatakse lepinguliste kohustuste täitmine.