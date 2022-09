Nafta alustas päeva väikese langusega

Eile rallis Brenti barrel enam kui 3%, kui sai teatavaks, et OPEC+ plaanib alates oktoobrist tootmist piirata 100 000 barreli võrra päevas. Põhjus: nafta hind olevat liiga palju langenud ja see ei meeldi naftatootjatele. OPEC+ liige on ka Venemaa.