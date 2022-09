Katre Kõvask hakkab Armin Karu jaoks uut miljonifirmat ehitama

Tänasest asub Katre Kõvask juhtima Türile rajatavat Baltimaade esimest kaerajoogitootmist YOOK, mille käivitamisse investeerivad omanikud ligi 12 miljonit eurot. YOOK Production ASi omanikud on võrdsete osadena Eesti ettevõtjad: endise kasiinoärimehena tuntud Armin Karu, rallisõitja Martin Kangur ning reklaamiärimehed Paavo Pettai ja Mark Eikner.

Kõvaski sõnul on tema esimesed ülesanded uus tööstus valmis ehitada ja tootmine järgmiseks suveks edukalt käivitada.

«Kuigi YOOKi esimene eesmärk on saada kaerajoogi turuliidriiks Balti riikides, on juba käimas töö nii tootesortimendi laiendamise kui ka täiendavate turgude suunal,» selgitas Kõvask ning täpsustas, et tootmiseks kujundatakse ümber Türil juba 1938. aastast tegutsenud piimatööstus. «Ehitame juurde ligi 2200 ruutmeetrit uut tootmispinda ja sisustame selle moodsaima tehnoloogiaga,» kinnitas ta.