Aasia investorid ootavad Hiinalt majanduse elavdamise paketti

Hiina võimud andsid eile mõista, et majanduse elavdamise meetmetega on kiire. Juba käimasoleval kvartalil tuleb tegutseda, sest majandus kaotab kiiresti hoogu.

Hiina alandas ka valuutareservide nõudeid, et toetada jüaani. See on järjekordne märk, et võimud ei tunne end mugavalt rahvusvaluuta languse suhtes.