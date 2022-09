INTERVJUU ⟩ Bigbanki juht uutest võlakirjadest: meie viie aasta plaan ei näe ette aktsiapakkumist

Kas olete ise Bigbanki võlakirjad märkinud või kavatsete märkida? Kas teistele jäi ka midagi?

Õnnestus enne pressikonverentsi ära märkida. Teistele jäi ka.

Tavaliselt on allutatud võlakirjade intressitasemed tulnud järjest alla. Bigbank muutis seda. Kas see on põhjustatud intressitaseme tõusust või on see preemia börsi uustulnuka poolt?

Turukeskkond on muutunud. Coop Pangal õnnestus täpselt sõja alguses võtta veel turult 5%ga kaheksa miljonit eurot. Ettevõtte vaates on see väga hea, investorid peavad hakkama nüüd headust hindama. Peale seda lükkas see sõda käima inflatsiooni. Aastaid oli kõvasti raha trükitud, siis see inflatsiooni kaasa ei toonud. Sõda tõstis energiahindu ja see suvi on olnud teistsugune. Inimesed hakkasid liikuma ja tarbima, mis omakorda soodustas inflatsiooni teket.

Hindasime erinevatel hetkedel välja antud võlakirju ja 5- ja 10-aastaseid intressivahetustehinguid. Seda arvesse võttes peaks täna võlakirju pakkuma 7%+ intressiga. Viimane komponent on uue tulija preemia, kuna oleme alati püüdnud turule midagi head pakkuda. Otsustasime, paneme uue tulijana sinna natukene peale ja teeme atraktiivse pakkumise.

Meie viimane võlakirjaemissioon maikuus LHV pensionifondidele oli intressitasemel 7,5%. Panime sinna natukene peale. Me tahame saada endale palju väikeinvestoreid. Ma usun, et 8% võiks tänases inflatsioonikeskkonnas olla väga atraktiivne.

Aga inflatsioon on sellest kordades kõrgem?