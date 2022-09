Investor Mari: nende ostudega kaitsen end Euroopa majanduslanguse vastu

LHV Group

Kodumaine pank, millel on hea edulugu, kui just tema Suurbritannia kasvuambitsioonid seda ära ei söö. Kui tuleb majanduskriis, saab pihta temagi. Mis ta jällegi atraktiivseks teeb, on lootus, et kui kõikidel hakkab halvasti minema, saavad Rootsi suurpangad kreepsu ja siis LHV hakkab neilt turuosa võtma.

Coop Pank

Neil on praegu väike ja lihtne ärimudel, sama jutt, mis LHV puhul, aga ilma Suurbritannia-lisariskita. Aga kui vaatan, et mul on portfellis 3 panka, siis 3 tundub paljuvõitu.

Siauliu Bankas

Leedu pank on olnud vahepeal tubli kasvumootor, nad said lisaks ka õiguse, hakata Euroopa Liidu roheraha jagama. Leeduga on muidugi see mure, et nemad on veelgi sügavamas energiakriisis kui meie – vaid 30% elektritoodangust tuleb omast käest, karta on, et rahval on kütteperioodis kiiresti näpud põhjas, sest seal turul tegutseb ka Eesti Energia, kes juba ei jäta raha korjamata.

Merko Ehitus

Ehitusfirmad nutavad juba pikemat aega, et kõik on kallis ja rahval hakkab raha otsa saama, et neid kalleid uusarendusi osta, vaja elektriarveid maksta. Samas on Merko Ehituse näol tegu nii suure firmaga, et kui see põhja läheb, on terve sektor kummuli.

Eften United Property Fund