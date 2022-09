Zelenskõi kutsus USA börsi avamisel investeerima Ukrainasse

«Me ehitame taas üles oma majanduse, me anname teile ja teie ettevõtetele võimaluse teha meiega koostööd,» ütles ta, kandes videopöördumises musta t-särki kirjaga «The power of freedom» (i.k. - vabaduse jõud).

«Ukraina on tulevase võidu lugu ning võimalus teile investeerida praegu projektidesse, mis on väärt sadu miljardeid dollareid, et jagada seda võitu koos meiega,» ütles riigipea.