Nafta hind langes jälle

Täna hommikul kukkus Brenti toornafta barreli hind 1,4% 91,6 dollari tasemele. Seega on hind kaotanud kogu oma tõusu, mida tõi nädala alguse teade, et OPEC+ tahab toodangut vähendada: hirm majandussurutise ees ja Hiina koroonapiirangud hoiavad tarbimisootuse surve all.