Sel aastal on Luminori klientide seas olnud populaarseimad Apple'i, Tesla ja Microsofti aktsiad

Luminor Investor platvormil püsivalt populaarseimate aktsiate hulgas olev Tesla aktsia jõudis esimesel poolaastal 17 miljoni eurose kauplemismahuni, mis on 14% kasv, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Pärast aktsiahinna olulist langust veebruaris ja hiljem kevadel kasutasid paljud kliendid turuvõimalusi aktsiate ostmiseks, samas kui mõned müüsid aktsiad, kui nende hind tõusis märtsis kõigi aegade kõrgeima taseme lähedale.

Apple'i aktsiate kõrgeim väärtus oli märtsi lõpus, madalaim aga juuni keskel. Tehingute maht Apple’i aktsiatega Luminor Investor platvormil ulatus poolaastaga ligi 8 miljoni euroni, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes enam kui kahekordseks (143%). Microsofti aktsiate väärtus oli kõrgeim eelmise aasta lõpus, kuid juuni keskel olid ettevõtte aktsiad kaotanud ligikaudu kolmandiku oma väärtusest, millele nüüd on järgnenud uus taastumiskatse ja täiendav müügisurve suve lõpus. Kauplemismaht Microsofti aktsiatega oli 10 miljonit eurot. Üldiselt on see 2021. aasta esimese poolega võrreldes väga suur hüpe – kui sel aastal oli Microsofti aktsia populaarsuselt teine, siis mullu alles 25. kohal.

Selle aasta esimesel poolel ei olnud olulised mitte ainult turutrendide muutused, vaid ka kiirus, millega turgudel toimus hinnakorrektsioon. Näiteks MSCI World aktsiaindeks ja USA S&P500 indeks kaotasid aasta esimesel poolel väärtusest ca 20%, mis on indeksitele viimase 50 aasta üks halvimaid esimese poolaasta liikumisi.

Luminori Eesti privaatpanganduse varahaldur tõi välja, et seoses üldise majandus- ja geopoliitilise olukorraga on aktsiaturgudel aasta lõpuni oodata suurt volatiilsust ja ebakindlust, mille tulemusena on aktsiate ostmine seotud suurema riskiga. «Samas võivad praeguses keskkonnas tehtud ostutehingud vähem negatiivsete stsenaariumide korral osutuda tulusateks paigutusteks,» nentis Kose.