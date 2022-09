Swedbanki Eesti klientide seas olid populaarsed kummalised välisaktsiad

Kuigi Enefit Greeni majandustulemused on väga head olnud, on investorid hakanud muret tundma tulemuste pärast tulevikus, kuna on näha riiklike toetuse peatset vähenemist. Ignitis seevastu on tänu oma headele tulemustele ning suhteliselt atraktiivsetele suhtarvudele üha enam kohalike investorite tähelepanu saamas.