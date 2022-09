Kuningas dollar kihutab tõusuhoos

USA võlakirjade tootlused kerkisid, USA makronäitajad viitavad, et USA keskpank saab jätkata agressiivselt rahapoliitika karmistamist. Kuna mujal on majandustes rohkem probleeme, otsivad investorid USA dollaris turvalisust.

Investorid arvavad, et Euroopa Keskpank siiski ei julge neljapäeval majanduse nõrkust arvestades tõsta baasintressimäärasid 0,75 protsendipunkti võrra. Viimaseks pilgaks karikas on Venemaa otsus lõpetada Nord Stream 1 kaudu Euroopa maagaasiga varustamine.

USAs selgus, et USA teenuste sektori olukord paranes ootamatult, mis kannustab USA keskpanka tõstma 21. septembril intressimäära 0,75 protsendipunkti võrra. Jeeni kukkumine on isegi selle raha kohta tavatu. Augusti lõpust on dollar jeeni vastu tugevnenud 3,7 protsenti. Läinud kuu lõpus maksis dollar 138,96 jeeni.