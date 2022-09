Euroopa suurim varahaldur soovitab aktsiaid müüa

Tuginedes praegusele rangema rahapoliitika ja süngemate majandusolude keskkonnale, ütleb Amundi SA, kes haldab umbes 2 triljonit eurot varasid, et aktsiatele on oodata edasist survet. See üleskutse peegeldab BlackRocki ja Morgan Stanley ettevaatlikke seisukohti, kelle strateegid on hoiatanud aktsiate edasise languse eest, vahendab Bloomberg.