INVESTOR MARI ⟩ Investor Mari ei märgi Bigbanki võlakirju

Bigbankil on teistest pankadest erinev tegevusloogika. Tavaliselt oleneb pankade laenude pakkumine hoiuste mahust. Bigbank tegutseb teistsuguse loogika alusel, et laenunõudlus paneb paika kaasatavate hoiuste mahu. Tänu sellele on pangas pea kogu raha intressi teenimas.

Kaasaja pangandus põhineb lühiajalise hoiuse pikaajalises väljalaenamises. Erandiks pole ka Bigbank. Bigbankil on sarnaselt teiste Eestis tegutsevate pankadega ülim sõltuvus lühiajalisest rahast. Eestis Bigbank säästuhoiust ei paku, kuid sellel tootel on klientidel kolmepäevase etteteatamisega raha 41,9 protsenti kõigist hoiustest.

Teistel pankadel (välja arvatud arvelduskontot mittepakkuv Inbank) on hoiustest valdavad klientide arvelduskontode jäägid, mida võib kohe kasutada, ehk nende finantseerimine on Bigbankist kaugelt riskantsem. See on pankade käes olev odavaim raha, kuid riskina võivad kliendid seda põhjusel või teisel kohe kasutada. Laenud on välja antud pikema tähtajaga ja see võib tekitada probleeme.

Bigbanki laenuportfellis moodustavad suure osa (85 protsenti) Baltikumis välja antud laenud, kuid Eesti ja Läti hoiuste osakaal on kõigest 5%. Leedus veel hoiuseid ei võeta, kuid see on plaanis. Pank on ülisõltuv Saksamaa ja Hollandi hoiustajate vajadustest ja tujudest. Nende kahe riigi hoiustajate osa kokku 81 protsenti hoiustest.