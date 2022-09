Hagen Bikes kiidab oma tegevust

«August osutus järjekordselt rekordiliseks ületades esimest korda 45 000 eurot. Tänu jätkuvatele tugevatele tulemustele oleme liikumas rahavoos ning kasumlikkuses positiivsesse. Oleme rebrändinguga suutnud piltlikult kolida kuurist pilvelõhkujasse ning kuigi veebruaris alanud sõja tõttu Ukrainas ei olnud võimalik meedias avamispidu korraldada on hetkel ootepaviljoni tekkimas lifti järjekord. Seda ilmestab hästi meie klienditagasiside soovituskordaja 9,4/10. Samuti on seda näha edasimüüjate võrgustikust, kus toodete jagub vaid kiidusõnu nii välimusele, koostekvaliteedile kui sõiduomadustele,» märkis Hagen Bikes Holding AS asutaja Kaspar Peek. «Lisaks toetab meie kiirenevad kasvu Prantsusmaal välja kuulutatud kastirataste toetuse meetme kahekordistamine erinevate skeemidega 2000€ kuni 4000€ kastiratta kohta ning hiljuti loodud riigitöötajate rattaliising Saksamaal, mille abil saavad riigitöötajad liisida oma ratta palgafondist ehk enne makse. Selle aastaga oleme suutnud Hageni brändile märkimisväärse vundamendi ning edasimüüjatelt on juba kuulda kuidas inimesed tulevad spetsiifiliselt Hagenit küsima. Oleme selgelt defineerinud oma kliendiprofiili, -segmendi ning optimeerinud müügikanaleid ja turunduskulusid. Samuti on näha olulisi paranemismärke tarneahelates, kus hetkel komponentide puudust ei esine.»