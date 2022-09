Börsiguru: börsidel on küllalt kukkumisruumi, majanduse eeldused on halvemad kui 2007. aastal

«Praegu on üleilmses majanduses palju ohtlikum hetk kui seda oli 2007. aasta USA kinnisvaraturumulli hullus,» ütles Grantham.

«Maailmamajanduse fundamentaalnäitajate halvenemine on täiesti šokeeriv,» ütles ta.

Praegust trendi arvestades usub Grantham, et USA S&P 500 aktsiaindeks võis aasta pärast olla 3000 punktil võrrelduna praeguse 3979,87 punktiga, kuid ta lisas, et see võib ka kukkuda kõvasti madalamale.