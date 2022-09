Powell: USA keskpank peab jõuliselt tegutsema

USA keskpank Föderaalreserv peab jätkama jõuliste sammude astumist, et nõudlust maha jahutada ja hinnasurvet vähendada, et hoida ära järsk inflatsioonihüpe, mille all USA majandus 1970. ja 80. aastatel kannatas, ütles neljapäeval Ühendriikide keskpanga juht Jerome Powell.