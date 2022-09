Modera vajus kahjumisse ja plaanib tuleval aastal järjekordset rahakaasamist

Modera 2022. aasta 8 kuu müügitulu on 873 270 eurot ning kogutulud koos toetustega jõudsid 943 324 euroni. Baseerudes nendel numbritel ning nähes müügitehingute voogu aasta lõpuni usume, et suudame täita IPO käigus antud tulude lubadust aastaks 2022, kirjutas Modera juhatuse liige Raido Toonekurg börsiteates.

«Agressiivse investeerimisega saame jätkata praeguse kapitaliga kuni 2023. aasta suvekuudeni,» märkis ta. «Täiendava kapitali planeerime kaasata 2023 aasta esimesel poolel ning suurusjärgus 500 000 kuni miljon eurot, et tagada jätkuv kasvuplaanide elluviimine.»

Seoses sõjaga Ukrainas on Modera tegevus seal piirkonnas oluliselt muutunud. Dnipros paiknenud kontorist loobuti. Tütarettevõtte meeskonna liikmed on liikunud turvalisuse huvides nii siseriiklikult, kui ka välismaale.

Esimesel poolaastal arendas Modera muuhulgas ühenduse ERGO kindlustusega ning sõlmiti koostööleping. See loob võimaluse teha liikluskindlustuse ja kasko pakkumisi selles valdkonnas Baltikumi ühe suurima seltsiga otse Modera platvormil.

«Ilmselt ühe kõige suuremaks uudiseks on olnud miljoni euro suuruse lepingu sõlmimine, mis tuli aastatepikkuste analüüsi ja läbirääkimiste tulemusena,» teatas ettevõte. «Konfidentsiaalne leping ei võimalda avaldada rohkem detaile, kui et kliendiks on rahvusvaheline autotootja ning projekti edukal läbiviimisel ühes riigis järgneb lahenduse juurutamine orienteeruvalt sajas riigis.»