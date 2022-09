Muretsemiseks pole põhjust, kuninganna pildiga Briti rahad kehtivad edasi

Kuigi Briti rahatähtedel on kujutatud kuninganna, jäävad rahad kehtima ametliku maksevahendina. Mis saab rahadest edasi, otsustatakse leinaperioodi järel.

Suurbritannias on alles käimas paberrahade seeria asendamine polümeerrahadega. Seetõttu on lisaks polümeerrahadele ringluses 20- ja 50-naelased paberrahad. Osa polümeerrahasid on olnud ringluses väga lühikest aega. Näiteks polümeerist 20-naelane lasti käibele 2020. aastal ja 50-naelane 2021. aastal.