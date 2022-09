EfTENi aktsia puhasväärtus suurenes augustis

Augustis teenis fond konsolideeritud üüritulu üle 1,1 miljoni euro, mis on 10 000 eurot rohkem kui kuu varem. Suurenemine tuli Saules Miestase üüritulu suurenemisest. Fondi augusti EBITDA ületas esimest korda miljoni euro taseme ja oli 33 000 eurot rohkem kui juulis.

Aasta kaheksa kuu jooksul on fond teeninud ligi 8,9 miljonit eurot üüritulu, 14 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Aasta algusest on fond teeninud 7,8 miljonit eurot EBITDAd, samuti 14 protsenti rohkem kui eelmisel aastal, sealhulgas nende kinnisvarainvesteeringute puhul, mis olid fondi bilansis ka eelmise aasta kaheksa kuu jooksul, oli kasv eelmise aastaga võrreldes 8 protsenti.

Fond on sel aastal teeninud dividendimaksete aluseks olevat vaba rahavoogu 4,1 miljonit eurot, 30,4 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Arvestuslik potentsiaalne brutodividend on 64,68 senti aktsia kohta – mullu samal ajal oli see 49,59 senti aktsia kohta.