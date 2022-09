Robotkuller hakkas Viljandis eraklientidele poest kaupa koju viima

Tegemist on esimese korraga, kui Clevoni (varasema Cleveron Mobility) loodud robotkullereid kasutatakse jaekaubanduses ja eraisikutele pakkide kohale viimiseks. Clevoni robotkulleri CLEVON 1 teeb ainulaadseks asjaolu, et tegu on väliselt väiksemat autot meenutava sõidukiga, mis viib kauba kliendini sõiduteel liigeldes. Seetõttu suudavad Clevoni robotid viia kauba kohale kiiresti ja robot mahutab peale võtma ka keskmise suurusega tehnikakaupa. Projekt sai teoks Eestis suurima elektroonika jaemüüja Euronicsi, rahvusvahelise kullerfirma DPD ja robotkullerite tootja Clevoni koostöös.

Robotkuller töötab Viljandis Euronicsi klientide heaks kuni 23. septembrini ja sel ajal saavad kõik soovijad Euronicsi kauplusest ostetud kauba tellida Viljandi linna piires isejuhtiva pakirobotiga oma koduukseni. Teenus on sobilik väiksematele ja keskmise suurusega koduelektroonikale, mille pakendi välismõõdud on kuni 140x65x85cm ning mille kaal ei ületa 100kg – näiteks tolmuimejad, mikrolaineahjud ja muu sarnane. Suure kodutehnika nagu pesumasinad või külmkapid, kohale toimetamiseks tuleb siiski tellida tavaline transporditeenus. Roboti ühe kaubaveo tarvis on arvestatud umbes pool tundi – 15 minutit paki peale võtmiseks ja 15 minutit kliendini toimetamiseks.

Kaubateekonna automatiseerimine on Eesti suurima kodutehnika ja elektroonikakaupade müüja Euronicsi üks pikaaegsetest eesmärkidest.