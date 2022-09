Monarhivahetus võib pakkuda rahatrükikojale värsket hingamist

Kuigi ettevõtte kohta pole uudiseid, võivad osad investorid teada, et keskmise turuväärtusega (195 miljonit naela) ettevõtte on Briti rahatähtede trükkija. Kuna kuninganna on surnud ja uueks monarhiks tõusis Charles III, siis võib eeldada, et trükitakse uued rahad. Lisaks Ühendkuningriigile on veel paljude maade rahadel Briti kuninganna pilt. Kokku on Rahvaste Ühenduses enam kui 50 riiki. See võib tähendada täiendavat tööd.