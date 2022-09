Vene äri Eestis õitseb: sanktsioonidest hoolimata imporditakse teatud kaupa mühinal

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina ütles, et samal ajal kui eksport Venemaale on vähenenud, siis import Venemaalt moodustab koguimpordist tervelt 10 protsenti.

Mertsina tegi täna Eesti väliskaubanduse kokkuvõtte, milles leidis, et kõige enam pidurdas Eesti päritolu kaupade ekspordikasvu mineraalsete kütuste, metalltoodete, mobiilsideseadmete ja laevade väljaveo vähenemine. «Eksport Venemaale on sel aastal tublisti vähenenud, kuid selle riigi osakaal Eesti päritolu kaupade ekspordis mitte. Juulis oli Venemaale väljaveetud kaupade osakaal Eesti ekspordis 1,7 protsenti,» märkis Mertsina.

Venemaa päritolu kaupade import läks ökonomisti sõnul jooksevhindades langusesse juunis ning juulis see langus süvenes veidi. Kuigi Venemaa osakaal Eesti koguimpordis on aasta algusega võrreldes vähenenud, oli see juulis ikka veel 10 protsenti.

Juulikuus rakendusid Venemaale uued sanktsioonid, millega keelati ka eraisikutel teatud kaupu importida või eksportida. Maksu- ja tolliameti lehel seisab loetelu: keelatud kaupade nimekirjades on ka selliseid kaupu, mille Venemaalt toomine või sinna viimine on seni olnud igapäevane. Näiteks ei saa Venemaa Föderatsioonist enam tuua vana ega uut mööblit ega selle osasid, puitu ega puittooted, kaaliumi sisaldavaid väetisi, uusi õhkrehve, tsementi, kaaviari, uut ega kasutatud taarat, nagu klaaspudelid ja -purgid jpm. Reisijatel tuleb tähelepanu pöörata ka alkoholile seatud piirangutele, st alates 10. juulist on Venemaalt, hoolimata kogusest, keelatud tuua selliseid alkohoolseid jooke, nagu viin, džinn, liköörid jm. Õlu, veini ja siidrit on lubatud tuua varem kehtestatud kogustes (õlu 16 liitrit, veini 4 liitrit, siidrit 2 liitrit).