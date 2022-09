GRAAFIK ⟩ Pangad ei kiirusta hoiuseintresside tõstmisega. Miks peakski?

Pankadel pole põhjust isegi kärbest pakkuda, sest see liha aseaine ei kipu ära lendama ka pankadesse, kus pakutakse oluliselt kõrgemat intressimäära. Ajalugu on seda tõestanud. Et pangad sisuliselt ei pakkunud tähtajalisele hoiustele intressi, vajus hoiustamine täiesti ära. Pankade vaatest on hoiuseintress kulu. Kui hoiustajad ei taha intressi teenida ja hoiavad raha arvelduskontol niisama, siis milleks pingutada.

Euribor galopeerib juba mõnda aega hoogsalt. Läinud neljapäeval tõstis Euroopa Keskpank hoiuse intressimäära nullist 0,75 protsendini. Enne nulli nõudis keskpank, et raha keskpangas hoidvad kommertspangad maksaksid sellele peale. Seetõttu polnud ka imestada, et hoiustele ei tahetud intressi maksta.

Pangad leiavad, et nad on niigi tublid olnud. Suurtel ettevõtetel pole enam Eestis olevates pankades hoiuseintress negatiivne. Kas see ongi piisav? Pangad ei kiirusta hoiuse intressimäära tõstmisega, sest sund puudub. Küll aga on mõnigi pank parimatele privaatpanganduse klientidele leidnud võimaluse isegi arvelduskonto jäägile intressi maksta.

Hoiuseintressimäärad on Eesti pankades väga erinevad. Suured pangad peavad enesest mõistetavaks, et kliendid hoiavadki raha niisama kontol. Kuid mõneski väikepangas on samuti intressimäärad üllatavalt madalad.

Aastaseid hoiuseid, nagu ka viie aastast hoiust võtab Luminor 0,00 protsendiga. Isegi Swedbank ja SEB on võimelised maksma aastasele hoiusele 0,01 protsenti. Teises äärmuses on Holm, kes maksab aastasele hoiusele 2,1 protsenti, järgnevad kahe protsendiga Inbank ja Bigbank.