Turud ootavad Euroopa Keskpangalt ka oktoobris järsku intressitõusu

Nii kirjutab mainekas majandusleht The Wall Street Journal. Nordea peaanalüütik Jan von Gerich tõdes, et keskpank püüab inflatsiooni tõusu kontrolli alla saada. Samas on Euroopa keskpank majanduskasvu väljavaadete osas jätkuvalt optimistlik ning analüütikute sõnul on huvitav näha, kas intressi tõstmisega ka päriselt edasi minnakse, sest laenuraha kallinemine lükkab majanduse langusesse. Kuna aga keskpank on hinnatõusu ohjamise selgeks prioriteediks seadnud, siis on oodata jätkuvat jõulist tegutsemist. «Igatahes praegu tundub, et oktoobris tuleb uus 75-baaspunktine intressitõus,» kinnitas ta.