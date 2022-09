LHV kasum vähenes enam kui kolmandiku võrra

Muidu tugeva tulemusega kuud mõjutas finantsinvesteeringu allahindlus summas 2,3 miljonit eurot piiranguteta pangalitsentsi taotlevasse Ühendkuningriigi krediidiasutusse Bank North. Tulenevalt rahastusvooru indikatsioonidest on ettevõtte väärtus langenud. LHV jaoks on edasise osas mitmeid strateegilisi valikuid, kuivõrd ettevõttega seotud äriline pool on väljastatud laenude nõudluse ja tingimuste osas ületanud ootusi.