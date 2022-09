Mis juhtus? Majandus aina halveneb, aga börsid tõusevad

S&P 500 indeks on viimase nädalaga kerkinud ligi 5% ja seda hoolimata teadetest, et USA hakkab taas intressimäära kergitama, nii nagu ka Euroopa Liit. Kui tavaliselt panevad teated kehvemaks muutunud majandusolukorrast aktsiad langema, siis sedapuhku näib asi veidi teistsugune olevat.

LHV vanemmaakler Nelli Janson ütles olukorra kohta, et kuna aktsiaturud on pigem ettevaatavad, siis hetkeseisu vaadates on juba arvestatav hulk halbu uudiseid turuosalistele teada ning hindadesse sisse arvestatud. Mis siis omakorda tähendab seda, et kui mõni makronäitaja peaks oluliselt (üllatuslikult) halvenema, reageerivad sellele ka turud.

«Kui USA majanduspilti vaadata, siis võib öelda, et kõrgete intressidega majanduskeskkond ei tohiks enam mitte kellelegi üllatusena tulla, sest seda sõnumit on FED eesotsas Powelliga kinnitanud üle juba mitmeid kordi. Suurema küsimärgi all on hetkel tööturg, mille muutumist turuosalised ka kullipilguga jälgivad ning kindlasti ei saa alahinnata ka tarbija käitumist. Ehk muutujaid selles valemis on endiselt rohkem kui üks, mis võib meeleolu börsil taaskord hoopis negatiivsemaks muuta. Euroopa on viimastel päevadel julgust saanud positiivsetest arengutest Ukrainas ja ka Euroopa Liidu konkreetsemast tegutsemisest energiakriisi haldamise suunas. Nii USA kui ka Euroopa puhul on võtmeküsimuseks ikkagi inflatsioon, sest just selle ohjeldamiseks intressimäärasid tõstetakse ja, kas see piisavalt tõhusalt ka oma eesmärki täidab, selgub jooksvalt,» rääkis Janson.

Samas ei näe Janson põhjust ülemääraseks optimismiks:«Lähitulevik on majanduses endiselt veel piisavalt hägune, et selle põhjal võiks hakata mingit kindlamat trendi välja joonistuma hakata ning tuleb loota parimat ning valmis olla halvimaks,» ütles Janson.

Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas tõi välja, et turud on viimastel päevadel olnud positiivsemad sellepärast, et USA keskpanga presidendi Jerome Powelli väljaütlemise järgi saadakse sedapuhku inflatsioon kontrolli alla oluliselt väiksemate sotsiaalsete kuludega kui 1980ndate aastate kõrge inflatsiooni perioodil.