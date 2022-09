Nüüd järsku enam ei meeldi: USA börsid kukuvad kivina

Eelmise aasta augustiga võrreldes kerkisid kaupade ja teenuste hinnad 8,3 protsenti. Seda oli 0,1 protsendipunkti rohkem kui kuu aega varem, samas analüütikud ootasid, et nüüd on küll hinnatõusul pidur ees ja inflatsioon langeb hoopis 0,1 protsendipunkti.

Kuna inflatsioon pole veel pidurdunud, kardetakse, et föderaalreserv tõstab jälle järsult intressi, sest keskpankurid andsid lubaduse, et püüavad intressitõusudega inflatsiooni surnuks kägistada. See näitab aga vähemalt praeguste numbrite järgi ikka veel elumärke.