Enamik Twitteri aktsionäre soovib endiselt firmat Muskile müüa

Twitteri aktsionäride enamus hääletas Tesla bossi Elon Muski 44 miljardi dollari suuruse ülevõtmispakkumise poolt. Kuigi hääletuse tähtaeg on alles teisipäeval, oli esmaspäeva õhtul juba piisavalt palju investoreid Muskile müügi poolt sõna võtnud ehk hääletuse tulemus on seega kindel, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed esmaspäeval Reutersile.

Samuti uurib USA senati õiguskomisjon teisipäeval vilepuhuja ja endise Twitteri turvaülema Peiter Zatko väiteid, et Twitter on ametiasutusi eksitanud.

Twitter on eitanud, et nad on lepingut rikkunud. Ettevõtte sõnul on Muski põhjused tehingust taganemiseks «kehtetud ja valed».