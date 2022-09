Bercman sõlmis lepingu Kreeka edasimüüjaga

Bercmani juhatuse esimehe Mart Suurkase sõnul on Kreeka turg on Bercmani jaoks väga huvipakkuv. «Liiklussurmade arv on Kreekas üks suuremaid Euroopa Liidus ja kuigi arv on viimasel kümnel aastal oluliselt vähenenud, jääb see Euroopa keskmisest veel arvestatavalt ülespoole. Eur.Eleciga on meil käima läinud suurepärane koostöö ning Bercmani nutikas ohutussüsteem on edukalt juba jõudnud Kreeka targa mobiilsuse arendamisele suunatud hankeprojektidesse. Käesoleva aasta suvel avas Kreeka riikliku targa linna infrastruktuuri programmi kogumahuga 230 miljonit eurot ning ühiselt Eur.Eleciga asume selle programmi raames uuenduslikke taristulahendusi rajama,» märkis Suurkask.