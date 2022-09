USA jätkamine piirava rahapoliitikaga pani turud langema

Luminori privaatpanganduse varahalduri Kalle Kose sõnul oli augusti olulisim sündmus finantsturgude jaoks Jackson Hole’i majandussümpoosion, kuhu kogunevad keskpankade esindajad, rahandusministrid, akadeemikud ja finantsturu osalised kogu maailmast. Pärast sümpoosioni toimunud pressikonverentsil edastas USA Föderaalreservi esimees Jerome Powell turgudele selge sõnumi, et keskpanga põhieesmärk on taastada hinnastabiilsus, mistõttu tuleb jätkata piirava rahapoliitikaga.

«Powell hoiatas turuosalisi, et piirav rahapoliitika võib olla kodumajapidamiste ja ettevõtete jaoks raske, kuid kasvava inflatsiooni mõju on veelgi hullem. Turgude jaoks oli see selge sõnum ja börsiindeksid pöörasid kohe vastassuunda, kinnitades oletust, et suvine ralli oli kõigest karuturu ralli,» selgitas Kose.