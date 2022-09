Miljardär: aktsiad võivad vabalt kukkuda veel 20 protsenti

Investorid on arvestanud, et USA keskpank tõstab tuleval nädalal intressimäära vähemalt 0,75 protsendipunkti võrra. Nende arvatas tuleb järgmisel aastal intressimäära tipp 4,4 protsendi kandis, võrreldes praeguse 2,25–2,5 protsendiga.

Dalio märkis, et investorid unistavad liigselt pikaajalise inflatsiooni osas. Võlakirjaturg viitab, et järgmise 10 aasta inflatsioon on vaid 2,6 protsenti aastas. Dalio pakub, et keskmine inflatsioon tuleb ikka 4,5–5 protsenti aastas. Kui aga tuleb majandusšokk, siis on ka inflatsioon kõrgem.