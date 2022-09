Naftatankerite prahtimishinnad ja aktsiad tõusevad Vene kaubandushäirete tõttu mühinal

Hiiglaslike supertankerite hinnad, mis suudavad vedada 2 miljonit barrelit naftat, tõusid 50 682 dollarini päevas, mis on kõrgeim tase alates 2020. aasta juunist. Euroopa nafta rafineerimistehased veavad üha rohkem toornaftat kaugemalt, eelkõige Lähis-Idast, USAst ja Lääne-Aafrikast, mis suurendab nõudlust maailma suurimate naftatankerite järele.

Suuremad kaubamahud on teinud laevaomanikud optimistlikuks, et tulud jätkavad tõusu pärast pikka perioodi, mil hinnad olid madalseisus ja kus omanikud pidid reise isegi subsideerima. Tankerfirmad ootavad õhinal ka aastalõppu, mil jõustub Euroopa Liidu kehtestatud Vene naftaembargo, mis kergitaks oluliselt nende kukruid.

«Oleme väga optimistlikud,» ütles Kreeka laevafirma Okeanis Eco Tankersi tegevjuht Aristidis Alafouzos. «Lastide hulk on oluliselt suurenenud. On tekkinud häire, mis on tingitud Euroopa rafineerimistehaste reorganiseerimisest, mis impordivad mitte Venemaa päritolu toorainet.»