Relvastatud inimesed käivad iseenda raha pangast tagasi röövimas

Reuters kirjutab, et Liibanonis toimus lühikese aja jooksul juba teine relvastatud pangarööv. Asja teeb huvitavks see, relva ähvardusel pangast raha saanud naine tahtis ainult iseenda raha.

Reutersile teadaolevalt suheldi röövija emaga, kes ütles, et naine läks raha röövima vaid seetõttu, et raha oli hädasti vaja tema vähihaige õe raviks. «Kõik, mis meil on, on see raha pangas. Kui ta poleks seda teinud, oleks tema õde surnud,» teatas naise ema väljaandele Al Jadeed.