GRAAFIK ⟩ Suurbritannia naela kurss langes 37 aasta madalaimale tasemele

Naela kurss käis eile 1,135 dollaril. Alla 1,14 dollari pole valuuta maksnud pea 40 aastat. Õhtul, kui kauplemine käis vaid USA turgudel kerkis valuuta 1,14 dollarile tagasi kuid aasta algusest on see nõrgenenud siiski tervelt 16 protsenti.

Euro on naela suhtes aasta algusest tugevnenud neli protsenti.

Analüüsifirma Capital Economics ökonomist Olivia Gross ütles Financial Timesile, et languse momentum lisab kiirust ning tema arvates on Suurbritannia majandus juba languses.