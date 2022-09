Honda maksis liiga palju preemiat ja nõuab seda nüüd töötajatelt tagasi

Ettevõtte sees liikunud teavituse kohaselt on töötajatele makstud liiga suuri preemiaid ja 22. septembriks tuleb välja töötada üle makstud preemiate tagastamise võimalused, selgub WCMH NBC4 kätte sattunud dokumendist.

Vallikuteks on tulevaste palgamaksete vähendamine, tuleviku preemiatest kinnipidamised või kohene tagasimakse.

«Kuna tegemist on personaliküsimusega, siis meil pole midagi selle kohta lisada,» ütles Honda pressiesindaja.

Ühe töötaja naine ütles anonüümsust paludest, et tema mees on Hondale nüüd võlgu ligi kaheksa protsenti preemiast ja jutt käib sadadest dollaritest.

«See on auto terve kuumakse või pool meie kodulaenu maksest,» ütles ta. «Selle eest saab kahe-kolme nädala toidu. See on meile suur raha.»