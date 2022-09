Hiina kodulaenumaksete boikott kogub üha hoogu

30-aasatne Ashley Zhengzhoust ütles, et teises kvartalis jätkus tema kortermaja ehitus, kuid vaid üksikud inimesed töötavad ehitusplatsil, kes tema sõnul pigem etendavad ehituse jätkumist.

Ashleyt ja teisi sama arenduse koduostjaid ähvardati, et nad ei läheks Pekingisse protestima seejärel, kui Zhengzhou kohalik omavalitsus on korduvalt tagasi lükanud koduomanike palve kokku saada.

«Sain politseilt kõne, kus paluti mitte tegeleda kõrgemate võimude juures protestimisega,» lausus ta. «Nad ütlesid, et kui me tahame midagi teha, peaks me ikkagi kõigepealt arutama kohaliku omavalitsusega ja kui nemad ei saa olukorda lahendada, suunavad nad sõnumi edasi.»