Eften paneb kaks fondi kokku

Arakas lisas, et esialgu oli kavas fondid ühendada 2020. aasta alguses, kuid pandeemia tõttu otsustati tookord protsess pooleli jätta. Fondivalitseja ja fondide juhtkonnad olid nii 2020. aastal kui on senimaani seisukohal, et ühinemine on mõlema fondi aktsionäride pikaajalistes huvides. Mõlemad fondid läbisid koroonapandeemia edukalt ning fondide juhtkonnad on jõudnud järeldusele, et on sobiv aeg fondid ühendada.