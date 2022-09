Investorid hülgavad vaktsiiniaktsiad tänu Bideni optimistlikule sõnavõtule

Investorid kustutasid esmaspäeval enam kui 10 miljardit dollarit peamiste koroonavaktsiinide tootjate turuväärtusest pärast seda, kui USA president Joe Biden ütles, et «pandeemia on läbi», vahendab Financial Times.

Moderna aktsia langes esmaspäevasel kauplemispäeval New Yorgi börsil 7,14%, BioNTech 8,6% ja Novavax 6,5%, samas kui Pfizer, kellel on palju laiem tooteportfell, langes 1,3%. S&P 500 indeks lõpetas päeva väikese tõusuga.

Analüütikute sõnul peegeldab selline langus muret koroonavaktsiinide nõudluse pärast ajal, mil avalikkuse apaatia kasvab, ning samuti USA ja teiste riikide juhtide sõnumit, et koroonaviiruse pandeemia kriisifaas on lõppemas.

Pühapäeva õhtul eetris olnud intervjuus uudistemagasinile «60 Minutes» andis Biden positiivse hinnangu koroonaviiruse vastu võitlemisele. «Pandeemia on lõppenud. Meil on endiselt probleem Covidiga. Me teeme ikka veel palju tööd selle kallal, kuid pandeemia on läbi,» ütles ta.

Juulis uuendas Bideni valitsus COVID-19 määratlust rahvatervise hädaolukorraks, kuid mitmed kõrgemad ametnikud on sellest ajast alates oma hinnanguid ohule alandanud. Eelmisel nädalal ütles Maailma Terviseorganisatsiooni peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, et pandeemia lõpp on «silmapiiril».

BMO Capital Marketsi analüütik Evan Seigerman ütles Financial Timesile, et vaktsiiniaktsiate langus oli tõenäoliselt tingitud Bideni kommentaaridest, muredest uute koroonaviiruse tõhustusdooside suhtes, mis on mõeldud kaitseks algse tüve ja Omicroni alamvariantide BA.4 ja BA.5 vastu, ning makromajanduslikest väljavaadetest.