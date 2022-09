Euroopa investoritel on väga tõsine probleem

Mainekas majandusleht The Wall Street Journal kirjutab, et turud on hakanud Euroopa Keskpanga (EKP) septembrikuist 75-baaspunktist intressimäärade tõusu peegeldama. Probleem on selles, et kuigi raha on üks ja keskpank langetab otsuseid, siis võlakirju annavad välja kõik riigid eraldi. Tootlust oodatakse turgudel aga Kreeka ning Saksamaa võlakirjadelt erineva määraga.