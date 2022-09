Tallinna börs langes kolmandat päeva järjest

AS-i PRFoods aktsionäride üldkoosolek otsustas esmaspäeval koosolekut kokku kutsumata kiita heaks Överumans Fisk AB võõrandamise Saaremere Kala AS-i poolt Vattudalens Fisk AB-le.

Päeva suurimaks langejaks osutus aga First North aktsianimekirjas kauplev Linda Nektar. Nimetusega tehti siiski ainult üks 15 euro suurune tehing. Seejuures langes aktsia hind 6,25 protsenti 7,5 eurole.

Pro Kapital Grupp teatas esmaspäeval, et on lunastamas 27 999 vahetusvõlakirja kokku nimiväärtusega 279 990 Eesti krooni ja lunastusväärtusega 78 397,20 eurot ning on esitanud Nasdaqi keskdepositooriumile taotluse võlakirjade kustutamiseks.