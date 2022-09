Mullu lisandus enam kui viis miljonit miljonäri

Eelmise aasta lõpus elas ülekaalukalt kõige rohkem dollarimiljonäre endiselt USAs ehk peaaegu 24,5 miljonit inimest, mida on 2,49 miljonit rohkem kui eelmisel aastal. Analüüsi kohaselt oli Eesti 2021. aasta lõpus üle 7000 dollarimiljonäri, mis on samas suurusjärgus, võrreldes 2020. aastaga.

Aruande koostanud majandusteadlane Anthony Shorrocks selgitas, et rikkuse vähenemine on peaaegu alati olnud seotud valuuta odavnemisega USA dollari suhtes. «Üksikute riikide ja kogu maailma jõukuse mediaani analüüs näitab, et maailma jõukuse ebavõrdsus on sel sajandil vähenenud tänu tärkava turumajandusega riikide kiiremale majanduskasvule,» sõnas Shorrocks. «Seega on keskmised majapidamised suutnud viimase kahe aastakümne jooksul jõukust koguda.»