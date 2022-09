Mobilisatsioonijutud põhjustasid Moskva börsil krahhi

Kütusekompaniide aktsiate vedamisel kukkus MOEXi indeks 11 protsenti, kuid lõpetas päeva 8,8-protsendise kaotusega. RTS kukkus 9,3 protsenti. See on suurim kukkumine alates veebruarist, kui Venemaa alustas täiemõõdulist sõda Ukraina vastu.

«Ukraina ja Lääs ei tunnista tõenäoliselt mitte kunagi neid referendumeid ja pinged on kasvanud nii suureks, et diplomaatilist lahendust silmapiiril ei paista,» ütles Brown Brothers Harriman & Co valuutastrateegia juht Win Thin.