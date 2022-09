Wall Street langes pärast Fedi otsust

USA keskpank tõstis kolmandat korda oma baasintressimäära 75 baaspunkti võrra vahemikku 3,00 kuni 3,25%. Enamik turuosalisi oli sellist tõstmist juba eelnevalt oodanud, kusjuures enne teadaannet nähti vaid 21% tõenäosust, et intressimäära tõstetakse 100 baaspunkti võrra.

Samas andis keskpank märku, et uutes prognoosides, mille kohaselt tõuseb intressimäär selle aasta lõpuks 4,40%-ni ja jõuab 2023. aastal 4,60%-ni. See on kõrgem kui juunis prognoositud 3,4% ja 3,8%.