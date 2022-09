Harju Elekter võib saada suure löögi

Lisaks teatas Enefit Connect kavatsusest esitada 2 094 249-eurone nõue, milleks on raamlepingute ja hangete tulemusena sõlmitud lepingute hinnavahe. Tegemist on tulevikus tekkiva kahjuga, kuivõrd Enefit Connect pole 20. septembri seisuga raamlepingu põhiseid hinda ületavaid väljamakseid veel teinud.

Energo Veritas on seisukohal, et raamlepingud on üles öeldud ja hankelepingutest taganetud õiguspäraselt ega tunnista nõude põhjendatust ega rikkumist.

