Nordeconis tuleb koondamine

«Olukord taristuehituse turul, eriti teedeehituses, nõuab valdkonnas tegutsevatelt ettevõtetelt muudatusi, et olukorraga kohaneda. Sektoris on toimunud tegevusmahtude langus ning me ei näe kiiret taastumist, mistõttu peame tänastes oludes õigeks konsolideerida kontsernis teedeehituse ressursid, kompetentsid ja äritegevus ühe ettevõtte alla,» kommenteeris Nordecon AS juhatuse esimees Gerd Müller. «Tegevuskulude vähendamine toob kahjuks kaasa ka osade töökohtade kadumise. Vaatamata muudatustele jätkab Nordeconi kontsern kõigis taristuehituse valdkondades.»