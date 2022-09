Bercman kaasab jälle aktsiaid pakkudes raha

Plaanitud pakkumise maht on kuni 120 000 aktsiat, mida on ülemärkimise korral õigus suurendada kuni 210 000 aktsiani. Pakkumise orienteeruv rahaline maht on kuni 360 000 eurot, ülemärkimise korral kuni 630 000 eurot.

Pakkumise hind on 3 kuni 4 eurot aktsia kohta, kusjuures pakkumise lõpliku hinna määrab Seltsi nõukogu, lähtudes Seltsi aktsia turuväärtusest, üldisest makromajanduslikust olukorrast ja muudest Seltsi nõukogu hinnangul olulistest asjaoludest.

Aktsia maksis eile börsi alternatiivturul 3,80 eurot.

Kavandatav märkimisperiood on 04.10.2022 – 14.10.2022.

Ettevõtte tegevjuhi Mart Suurkase sõnul on koosoleku kokkukutsumise eesmärgiks aktsionäridelt toetuse saamine täiendavate aktsiate pakkumise läbiviimiseks. Uut rahakaasamist aktsiaturgudelt planeeritakse ettevõtte kiiremale kasvule kaasa aitamiseks.

«Vaatamata keerulisele geopoliitilisele olukorrale on Bercmanil toimumas põnevaid arenguid seoses laienemisega välisturgudel ning tootearenduses oleme edasi liikumas nutika ülekäiguraja uute funktsionaalsustega konkurentsivõime ja läbimüügi suurendamiseks,» tõi Suurkask kaasamise plaanide täpsustuseks veel välja.

Kavandatava aktsiapakkumise mahuks on kuni 120 000 aktsiat, mida on ettevõttel ülemärkimise korral õigus suurendada 210 000 aktsiani. Pakkumise indikatiivne rahaline maht on kuni 360 000 eurot, ülemärkimise korral kuni 630 000 eurot. Pakkumise kavandatav hind jääb vahemikku 3 kuni 4 eurot aktsia kohta, sealjuures määrab lõpliku hinna Bercmani nõukogu lähtudes aktsia turuväärtusest, üldisest makromajanduslikust olukorrast ja muudest olulistest asjaoludest.

«Kui aktsionäride koosolek 3. oktoobril aktsiate avaliku pakkumise korraldamise kinnitab, avaldame täpsema info koosoleku järgselt ettevõtte kirjelduse dokumendis,» andis Suurkask teada.

Bercmani aktsiate täiendav avalik pakkumine toimus ka käesoleva aasta aprillis-mais. Kevadel kaasatud kapitaliga arendas ettevõte edasi tegevusi eksportturgudel. Oluline areng toimus näiteks Kreeka turul, kus sõlmiti viieks aastaks nutikate liiklustaristutoodete edasimüügileping Kreeka infrastruktuuri hooldus- ja paigaldusettevõttega Eur.ELEC Ltd. Tootearenduses keskenduti esimesel poolaastal uue arendusena nutika ülekäiguraja hübriidlahenduse välja töötamisele. Hübriidlahenduse puhul kasutatakse targa ülekäiguraja valgustamiseks päevasel ajal akutoidet. Akusid laetakse elektrivõrgust öösiti, mil tänavavalgustuslambid põlevad. Ülekäiguraja haldajale annab see paindlikuma võimaluse nutikat ohutussüsteemi kasutada ka sellistes asukohtades, kus elektri püsiühendus ülekäigurajal puudub. Selliseid osaliselt akutoitel nutikaid ülekäiguradasid on paigaldatud nüüdseks näiteks Haapsallu ja Kuressaarde.