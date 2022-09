Baltika ei pea põhjendatuks enda trahvimist börsireeglite rikkumise pärast

Baltika selgitab, et börsi otsuse aluseks olnud Baltika eksimus teabe avalikustamise kohustuse sätete tõlgendamisel oli tingitud asjaolust, et tänavu 10. aprillil sõlmitud laenulepingu kohta avaldas Baltika info enda I kvartali vahearuandes leheküljel 4, millega Baltika luges reglemendis sätestatud teabe avalikustamise kohustuse täidetuks ja jättis selle eraldi börsiteatena avaldamata.

Börsi otsuse aluseks on Baltika eksimus börsi reglemendi punkti 7.9.5 vastu, mis käsitleb olulise tehingu esitamist aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks. Kuna Baltika peamine aktsionär KJK Fund Sicav-SIF on aastaid andnud samadel tingimustel ja samas suurusjärgus Baltikale laenu, oli Baltika arvamusel, et laenu andmine oli tavapärane sarnane tehingu tavapärastel tingimustel.

Baltika kinnitab, et eksimused ei olnud tahtlikud, vaid tingitud nõuete eri moodi tõlgendamisest. Baltika lähtus selles, et tegemist on iga-aastaste tavapäraste laenutehingutega sisuliselt samadel tingimustel ja et kvartaliaruanne on oluline ka börsiteatena.