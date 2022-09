Roubini: kartke pikka ja koledat majanduslangust ning aktsiate kuni 40% kukkumist

2023. aastasse kalduv üleilmne majanduslangus lööb eriti valusalt zombimaid. Ta võrdleb praegust olukorda USAs 2007-2008. aasta kinnisvaraturu krahhiga. Nüüd on aga ettevõtetel ja valitustel palju rohkem võlga.

«Kui intressimäärad tõusevad ja võla teenindamise kulud suurenevad, siis paljud zombi institutsioonid, kodumajapidamised, ettevõtted, pangad, varipangad, ja riigid surevad,» ütles ta Bloombergile. «Eks me näe, kes ujusid alasti.»

Kuigi USA keskpank tõstab intressimäära, on palkade ja teenuste sektori tõttu inflatsioon jätkusuutlik, mille tõttu pole USA keskpangal teist teed, kui tõsta intressimäär 5% kanti. Lisaksprobleemidena on õhus pandeemiast tingitud pakkmusipoole probleemid, Venemaa-Ukraina sõda, Hiina koroona nulltolerants ja aeglustuv majanduskasv.

Kui maailm on majanduslanguses, ei tasu eeldada, et valitsused suudavad pakkuda abi, sest võlakoormus on väga kõrge. Kui kõrge inflatsiooni juures majandus stimuleerida, siis kuumendatakse nõudlus üle.