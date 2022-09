Tallinna börs ei liigu täna euroopalikult

Suurbritannias tuli suur kukkumine, kuna valitsus teatas toredatest maksukärbetest, kuid nende mõju katmine on plaanis võla suurendamise teel. See lõi ka võlakirju ja nael kukkus kohe kaks protsenti. Rahaturul hinnatakse juba, et Inglise Pank tõstab intressimäära kuni viie protsendini.